В ополчении ДНР озвучили цель сражающихся с армией Украины защитников Донбасса

Заместитель командира батальона бригады «Восток» ополчения ДНР Владислав «Шиба» назвал цель воюющих с Украиной ополченцев Донбасса. Соответствующее заявление «Шиба» сделал в интервью Юрию Котенку, размещенном на YouTube-канале журналиста.

«С нашей стороны нет цели захватить Украину, уничтожить ее. Наша задача – чтобы Украина была здоровым, нормальным организмом. Если там есть люди с разными взглядами, эти взгляды имеют право на жизнь, если они не противоречат нашей безопасности», - отметил ополченец.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между армией Украины и сторонниками независимости региона. Ранее во вторник сообщалось, что отечественный политолог Дмитрий Родионов обозначил возможную задачу киевских силовиков в случае их наступления на непризнанные ДНР и ЛНР.