СМИ: Трамп может вновь вернуться к мысли о выходе из НАТО

Сегодня появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может в будущем вернуться к мысли о выходе из Североатлантического альянса. Об этом сообщили источники в администрации главы Штатов.

Предполагается, что Трамп может вернуться к рассмотрению этого вопроса, так как оборонные расходы стран-участниц НАТО до сих пор ниже тех, на которых он настаивает, сообщает издание The New York Times.

Источники утверждают, что в прошлом году глава США несколько раз в частном порядке говорил о намерении покинуть альянс, который стал для его страны "бременем". Многие чиновники считают, что выход Америки из НАТО предоставит большие возможности российским властям.