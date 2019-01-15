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Эксперт оценил заявление Тимошенко о том, что Порошенко не победит на выборах
15 января 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко оценил заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что Петр Порошенко не победит на грядущих выборах президента.
Ранее Тимошенко выразила уверенность в том, что ей удастся выйти во второй тур выборов вместе с действующим украинским лидером, однако у него нет шансов выиграть.
Охрименко в беседе с RT отметил, что многие опросы свидетельствуют именно о таком исходе голосования на Украине, однако, нельзя забывать, что это всего лишь опросы. По словам эксперта, ближе к выборам ситуация может измениться, поскольку около тридцати процентов потенциальных избирателей еще не определились со своими политическими предпочтениями.
Специалист добавил, что существенной разницы в политическом плане между Тимошенко и Порошенко нет, а популярность первой связана в основном с ее критикой действующей власти.
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