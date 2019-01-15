Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу письма посла США в Германии Ричарда Греннела в адрес немецких компаний, связанных с реализацией проекта "Северный поток — 2".

Посол США в ФРГ пригрозил Германии санкциями из-за "Северного потока - 2"

По словам Захаровой, угрозы дипломата ввести санкции против немецких компаний являются неприемлемыми.

"Конечно, это неприемлемо. Конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря. А по большому счету, им противоречит", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия—1". Она подчеркнула, что сами действия американского дипломата Ричарда Греннела являются частью программы по сдерживанию России.