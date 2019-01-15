Появились подробности сценария новой антироссийской провокации Украины на Азове

На Украине назвали подробности сценария нового прорыва в Азовское море через Керченский пролив. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался генерал-лейтенант Василий Богдан.

По словам военного, Киеву удалось заручиться поддержкой Североатлантического альянса и ОБСЕ. Планируется, что корабли этих организаций будут сопровождать украинские суда в ходе их прорыва. Богдан высказал уверенность в том, что на этот раз Российская Федерация будет вынуждена пропустить киевских моряков, передает РИА Новости.

В конце осени прошлого года группа украинских судов вторглась в территориальные воды РФ в районе Крыма. Моряков задержали пограничники, в настоящее время они содержатся под стражей. Официальная Москва расценила действия военных соседнего государства как антироссийскую провокацию.