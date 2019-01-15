Иранский спутник не смог достигнуть орбиты

Во вторник, 15 января, стало известно, что иранский спутник Payam не смог достигнуть расчетной орбиты. Об этом ранее сегодня сообщили в Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны.

Глава ведомства Мохаммад Джавад Азари Джахруми подчеркнул, что спутнику после запуска удалось успешно преодолеть два из трех необходимых этапов.

Как сообщает ТАСС, иранские власти не уточнили, что именно помешало устройству выйти на расчетную орбиту. Отметим, что данный спутник должен был заниматься обслуживанием космической обсерватории Ирана. Он обладал возможностью передавать изображения территории исламской республики сразу в трех спектрах и измерять радиационное излучение в космосе.