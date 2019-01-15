Вице-адмирал США оценила работу российских военных моряков

Командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти оценила российских военных моряков. По словам Лизы Франкетти, военнослужащие России в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях ведут себя профессионально, когда пересекаются с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве Европы, - сообщает kp.ru.

По словам женщины, она 10 месяцев служит на этой должности и имела возможность увидеть, как российские военнослужащие работают в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях. "По большому счету, все эти взаимодействия носили профессиональный и безопасный характер", - подчеркнула вице-адмирал в интервью изданию Defense News.

Лиза Франкетти уточнила, что в прошлом году было только одно "взаимодействие", которое она могла бы "охарактеризовать как непрофессиональное". Не уточняя детали, американка сказала только, что это было "взаимодействие в воздухе".

"Мы работаем в международных водах. Россия работает в международных водах. Я ожидаю и от своих сил, и от российских, что они будут действовать профессионально, не создавая опасных ситуаций", - выразила надежду командующая Шестым флотом ВМС США.