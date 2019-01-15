Шоколадная река заблокировала движение по трассе в США

В американском штате Аризона произошел инцидент, из-за которого было заблокировано движение по трассе. Согласно последним данным, после аварии с участием цистерны по дороге потекла шоколадная река.

Машина перевозила не меньше 13 тысяч литров шоколада и опрокинулась неподалеку от города Флагстафф. Как сообщает во вторник, 15 января, портал Газета.Ru, ссылаясь на информацию управления безопасности штата, лакомство вылилось прямо на проезжую часть.

Движение транспорта на трассе было полностью парализовано. В настоящий момент специалисты устраняют последствия аварии. В управлении пошутили, что уборка, очевидно, будет "вкусной".