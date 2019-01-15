В Сети ответили на идею боевика ВСУ взять штурмом Донбасс, а людей выселить

Бывший украинский военнослужащий, боевик батальона "Донбасс" Виталий Аверин выдвинул идею, как закончить войну на Донбассе и что сделать с населением ДНР и ЛНР. По мнению Аверина, Украина должна силой заканчивать войну в Донбассе, взять Донбасс штурмом.

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Он полагает, что ВСУ не надо бояться возможного вмешательства России, так как Москва не сможет защитить жителей региона, поскольку у Украины "армия сильная".

Также бывший боевик т.н. АТО предложил поддерживающих Россию жителей Донбасса "отправлять хоть на Мадагаскар", поскольку они всегда будут раздражать антироссийски настроенных украинцев, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

В эфире телеканала Oboz Аверин подчеркнул, что у ВСУ хватит сил "вернуть" Донбасс. Отметим, что Аверин говорил на чистом русском языке.

На угрозы украинского военного уже отреагировали в Интернете. Пользователи сети считают, что подобная авантюра завершится очередным "котлом", поскольку армия Украины за четыре года не стала сильнее, чего нельзя сказать об ополчении ДНР и ЛНР. В комментариях называют Африку более подходящей для Аверина и его единомышленников, с учетом того, во что они превратили Украину после Майдана.