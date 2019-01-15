СМИ: Трамп направил Ким Чен Ыну послание

В минувшие выходные американский лидер Дональд Трамп направил главе КНДР Ким Чен Ыну послание. Согласно последней информации, письмо, о котором идет речь, было вручено лично северокорейскому политику.

Источник, осведомленный о процессе переговоров Штатов и КНДР о денуклеаризации, однако, не сообщил, о чем говорилось в послании, передает телеканал CNN.

Напомним, 2 декабря минувшего года президент Соединенных Штатов Америки сообщил, что в скором времени состоится его очередная встреча с коллегой из Северной Кореи. Предполагается, что политики проведут переговоры уже в январе или феврале 2019 года.