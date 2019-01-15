Парламент Великобритании сегодня голосует по Brexit

Парламент Великобритании во вторник, 15 января, будет голосовать по Brexit. На повестке – соглашение с Европейским Союзом, к которому Лондон и Брюссель целенаправленно шли около полутора лет.

В соглашении указаны условия, на которых Британия покинет ЕС (Brexit должен состояться 29 марта), однако в настоящий момент большинство в Палате общин категорически не согласно с договором, который премьер-министр страны Тереза Мэй заключила в ноябре прошлого года.

Как уточняет портал "Вести", ссылаясь на слова экспертов, у Мэй практически нет шансов на проведение сделки. Известно, что в случае своего поражения премьер может потребовать провести повторное голосование, перед которым состоятся дополнительные переговоры с Брюсселем. Кроме того, при данном исходе лейбористы будут иметь право требовать проведения голосования по вотуму недоверия британскому правительству, что приведет к его отставке.