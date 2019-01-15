Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая планирует принять участие в выборах президента Украины, сделала резонансное заявление. По ее мнению, у Петра Порошенко нет шансов победить.

Тимошенко уверена, что во втором туре она будет бороться с действующим украинским лидером и одержит победу. По ее словам, в рамках местных выборов, которые проходят на территории Украины, "Батькивщина" получает 34 процента, а партия президента "Блок Петра Порошенко" – 23 процента.

Как уточняет РИА "Новости" , ссылаясь на слова Юлии Тимошенко, других претендентов на пост лидера Украины в настоящий момент нет.

Напомним, избирательная кампания официально началась в стране 31 декабря.