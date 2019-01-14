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Авиадиспетчеры Канады послали коллегам из США сотни пицц
14 января 2019, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские авиадиспетчеры не смогли остаться равнодушными к положению своих американских коллег, которые из-за продолжающегося шатдауна не получают зарплату, и выручили товарищей пиццей.
"Они каждый день говорят с этими людьми по телефону и считают их своими коллегами", - пояснил местным журналистам руководитель Ассоциации авиадиспетчеров Канады Питер Даффи.
Акция солидарности стартовала в городе Эдмонтон. Авиадиспетчеры начали сбор средств на покупку пицц в Анкоридже, а затем к инициативе присоединились сотрудники авиаслужб в других канадских городах.
В итоге к вечеру воскресенья американские авиадиспетчеры получили порядка 300 пицц. В фонд на покупку пиццы поступило также пожертвование в размере 500 долларов от анонимного спонсора из Канады.
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