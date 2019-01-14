Защитник Славянска назвал единственную причину восстания Донбасса против Украины

Участник обороны Славянска Евгений Скрипник с позывным «Прапор» назвал единственную причину восстания Донбасса против Украины весной 2014 года. Соответствующее заявление ополченец ДНР сделал в разговоре с авторами YouTube-канала «Сталинград».

По словам Скрипника, Донбасс решил отделиться от Киева из-за языкового вопроса. «Это было настоящее русское восстание, как в Приднестровье. Там события начали активно развиваться именно тогда, когда запретили принимать на работу людей, не знающих молдавского языка. Жители Донбасса восстали, так как знали, что подобное произойдет на их земле. Именно из-за этого, только из-за этого», - отметил «Прапор».

Евгений Скрипник добавил, что украинская культура является «искусственно созданной». По словам ополченца, она может существовать «только на штыках».

Ранее сегодня сообщалось, что в Луганске разоблачили новый фейк Киева о боевых потерях армии ЛНР.