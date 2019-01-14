Ватиканские монахи будут бегать на Олимпиаде с евангелием

В Ватикане создана первая официальная спортивная ассоциация "Атлетика Ватикана". Это заявка святого престола на участие в Олимпийских играх вместе с итальянской ассоциацией лёгкой атлетики.



В "Атлетику Ватикана" вошли 60 сотрудников государства и их ближайшие родственники. Это монахи, плотники, аптекари, пожарные, гвардейцы и все, кто связан с государством. Их возрастной диапазон составляет 19-62 года и будет дальше расширяться без ограничения. Руководить сборной будет заместитель секретаря Папского совета по культуре монсеньёр Мельхиор Хосе Санчес.



По идее организаторов спортивной ассоциации, через спорт будет налаживаться диалог с англиканской церковью, пропагандироваться нетерпимость к насилию, расизму.



Первое соревнование, в котором примут участие сотрудники Ватикана, состоится 10 января на 10-километровой беговой дистанции.





