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Ватиканские монахи будут бегать на Олимпиаде с евангелием
14 января 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Ватикане создана первая официальная спортивная ассоциация "Атлетика Ватикана". Это заявка святого престола на участие в Олимпийских играх вместе с итальянской ассоциацией лёгкой атлетики.
В "Атлетику Ватикана" вошли 60 сотрудников государства и их ближайшие родственники. Это монахи, плотники, аптекари, пожарные, гвардейцы и все, кто связан с государством. Их возрастной диапазон составляет 19-62 года и будет дальше расширяться без ограничения. Руководить сборной будет заместитель секретаря Папского совета по культуре монсеньёр Мельхиор Хосе Санчес.
По идее организаторов спортивной ассоциации, через спорт будет налаживаться диалог с англиканской церковью, пропагандироваться нетерпимость к насилию, расизму.
Первое соревнование, в котором примут участие сотрудники Ватикана, состоится 10 января на 10-километровой беговой дистанции.
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