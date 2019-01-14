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Армия ЛНР разоблачила новую ложь Киева о потерях ополченцев в боях в Донбассе
14 января 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
В армии самопровозглашенной ЛНР объяснили распространение украинской стороной нового фейка о боевых потерях защитников республики. Заявление ополченцев приведено в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.
Некоторое время назад штаб силовой операции Киева в Донбассе сообщил, что под селом Желтое был уничтожен один и ранены двое бойцов ЛНР. Офицеры штаба Народной милиции республики, которых процитировало сетевое издание ФАН, отметили, что данная информация является ложной, так как в районе названного населенного пункта в течение последних дней боевые действия не велись. Согласно точке зрения, озвученной в Луганске, украинский штаб вбрасывает в медиапространство не соответствующие действительности сведения, чтобы поднять моральный дух войск, находящихся в Донбассе.
Ранее в понедельник сообщалось, что киевские силовики устроили перестрелку между собой на юге Донецкой области.
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