Из штата герцогини Меган "сбежал" третий сотрудник – на этот раз телохранитель
14 января 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что из штата герцогини Сассекской Меган уходит уже третий сотрудник. На этот раз свою должность покидает личный телохранитель супруги принца Гарри, инспектор Скотланд-Ярда.
Согласно последней информации, женщина приняла решение перестать работать с Меган, поскольку та захотела быть "ближе к народу". Подобное желание существенно усложнило работу сотрудников охраны, передает телеканал Fox News.
Напомним, ранее от герцогини ушла ассистентка Эми Перикл, которая проработала с женой принца Гарри всего полгода. В декабре прошлого года выяснилось, что еще одно доверенное лицо королевы Елизаветы II Саманта Коэн планирует покинуть свой пост сразу после родов Меган.