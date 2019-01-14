Сегодня стало известно, что из штата герцогини Сассекской Меган уходит уже третий сотрудник. На этот раз свою должность покидает личный телохранитель супруги принца Гарри, инспектор Скотланд-Ярда.

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Согласно последней информации, женщина приняла решение перестать работать с Меган, поскольку та захотела быть "ближе к народу". Подобное желание существенно усложнило работу сотрудников охраны, передает телеканал Fox News.

Напомним, ранее от герцогини ушла ассистентка Эми Перикл, которая проработала с женой принца Гарри всего полгода. В декабре прошлого года выяснилось, что еще одно доверенное лицо королевы Елизаветы II Саманта Коэн планирует покинуть свой пост сразу после родов Меган.