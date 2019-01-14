Тела всех погибших извлечены из-под обломков после крушении самолета в Иране

Днем в понедельник, 14 января, стало известно, что из-под обломков грузового самолета армии Ирана, который ранее сегодня потерпел крушение неподалеку от Тегерана, извлекли тела всех погибших.

Местные медики уточнили, что в результате падения воздушного судна погибли все пятнадцать человек, которые находились на борту, передает РИА "Новости".