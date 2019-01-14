Десятки тысяч мертвых креветок нашли на одном из пляжей в Италии

В минувшее воскресенье на одном из итальянских пляжей были найдены десятки тысяч мертвых креветок. Согласно последней информации, это случилось на острове Искья неподалеку от городка Лакко Амено.

Ученые пытаются установить причину случившегося. Специалисты уже взяли все необходимые пробы и приступили к проведению анализов.