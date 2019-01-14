Воюющие против Донбасса силовики ВСУ атаковали друг друга в районе Мариуполя

Под Мариуполем произошел стрелковый бой между военнослужащими Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация оказалась в распоряжении армии самопровозглашенной ДНР.

Как рассказал на состоявшемся накануне брифинге для журналистов спикер ополченцев Даниил Безсонов, инцидент случился «на стыке подразделений» 79-й и 80-й бригад ВСУ. По словам Безсонова, причиной перестрелки стало состояние алкогольного опьянения, в котором находились силовики. В ходе боестолкновения погиб один военный.

ВСУ с весны 2014 года участвуют в силовой операции против объявивших о своей независимости от Киева республик Донбасса. Ранее сегодня сообщалось, что Йонас Витаутас Жукас, занимающий должность главнокомандующего литовской армии, раскрыл «худший сценарий» дальнейшего развития вооруженного конфликта на востоке Украины.