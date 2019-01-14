Живут же люди! Суринам – страна джунглей, маронов и «телефонных» переворотов

Парамарибо, вопреки красивой песни отечественной группы «Квартал» вовсе не «город утренней зари», а «жители большой воды» в переводе с тупи-гуарани, языка коренных жителей Республики Суринам – индейцев. А воды здесь хватает, так как осадки выпадают почти 200 дней в году, да еще и сопровождаются порывами ветра «сибибуси» («лесная метла») срывающего листву с деревьев.

Живут же люди! Албания – бункеромания, мерседесы и мать Тереза

Также еще самую маленькую по площади страну Южной Америки, Суринам называют «страной джунглей», так как более девяноста процентов территории республики занимают буйно-растущие дождевые зеленые леса, прекрасно развивающиеся в экваториальном климате. Да и само название Суринам, опять же связано с водой – так называется одна из четырех крупнейших полноводных рек, впадающая в Атлантический океан.









Акурио, сикиана, варао, хакка, квинти, ну, и так далее – как вы думаете что это? Нет-нет, это не животные и не растения - это только несколько из множества языков, которыми пользуются в этой мультинациональной стране. Но самый распространенный - это сранан-тонго (суринамский язык) или «негро-инглиш» или «бастард-инглиш» или «токи-токи», язык, образованный на основе английского.









Правда, если в английском языке порядка 250 тысяч слов, то жителям Суринама с их сранан-тонго хватает порядка 350! Откуда такое многоязычие спросите вы? Для этого надо заглянуть в историю.









В древности, население современного Суринама составляли индейцы - араваки, которые занимались охотой и земледелием. Затем Колумб положил начало освоению земель Южной Америки, и в 1499 испанская экспедиция открывает Суринам, а в 1500 он попадает на карты мира. Испанцы верили, что таинственный город Эльдорадо, полный сокровищ и золота находится именно здесь, но углубившись в леса и не найдя для себя ничего интересного, даже не стали присоединять земли к Испании.









Колонизировать Суринам стали англичане, а впоследствии обменялись территориями с Нидерландами, которые и были основными владельцами почти на протяжении 300 лет. Именно они, для работы на плантациях сахарного тростника, в середине 17 века завезли из Африки десятки тысяч негров. Условия работы были очень жесткими и часть негров-рабов, не выдерживая, бежала в леса, где со времени образовала сообщества маронов («лесных негров»), которые смешавшись в браке с индейцами, образовали группы мулатов и самбо.









В конце 19-го начале 20 века, волна иммиграции добавила в «котел» национальностей индийцев, жителей Явы, китайцев и индонезийцев, так что не напрасно пятиконечная звезда в алмазе на флаге страны, символизирует пять континентов, с которых прибыли народы, населяющие современный Суринам.









Такой восхитительный коктейль из национальностей отразился в традиции справлять многочисленные праздники. Тут вам и Новый Год с Рождеством, и февральский традиционный карнавал не хуже бразильского, пасхальный парад и день трудящихся, Keti-Koti («оковы скинуты») – день отмены рабства и другие.









Но различие культур, обрядов, религий и традиций не мешает суринамцам проживать в мире, уважая соседние народности. Но проживать очень бедно. Что и говорить, если на всю страну, хоть и с населением всего 561 тысяча человек всего один! единственный университет, основанный в 1968 году и выпускающий медицинских сотрудников и юристов, один действующий театр и один зоопарк.









Тем интереснее взглянуть на биографию действующего президента страны Баутерсе Дези, который в 2015 году был переизбран на второй пятилетний срок. Первый раз к власти Баутерсе пришел в 1980 году, когда он, будучи тренером армейской баскетбольной команды, вместе с 15 другими сержантами организовал военный переворот, который так и был назван – «сержантский».









Баутерсе установил диктатуру, присвоил себе высшее воинское звание – подполковника, ввел чрезвычайное положение, жестко расправился с предыдущими правителями и начал национализировать предприятия страны, что привело к резкому экономическому спаду.









Но то ли не поделился, то ли забыл про соратников, только в 1986 году один из сержантов, Ронни Брюнсвийк, так и не получивший даже повышения в воинском звании, организовал партизанское движение против Баутенсе, обвинив его в расизме, и Дези пришлось пойти на уступки.

Он остался на посту главнокомандующего, когда в 1987 вернули конституцию и избрали новое правительство, но долго терпеть не мог и в 1990 вновь совершает переворот, вошедший в историю как «телефонный» или «рождественский». 24 декабря действующему президенту позвонили по телефону и посоветовали «лучше оставаться дома» - вот и делов-то. Правда, через год, под нажимом мирового сообщества, власть пришлось снова отдать. Думаете, Баутерсе успокоился? Как бы не так! Побывав на посту главы Олимпийского комитета Суринама 3 года, он создает блок партий «МегаКомбинация», который в 2010 году позволяет ему легитимно стать президентом.









Все бы хорошо, если бы не несколько черт к портрету лидера. Он обвинялся в незаконной поставке наркотиков, связи с колумбийскими повстанцами, а в собственной стране за незаконные действия, а именно расстрел 15 противников режима диктатуры. На посту президента Баутерсе сделал «работу над ошибками» - вручил высшие награды участникам «сержантского» переворота, да и «соломки» не забыл постелить – назначил жалованье своей супруге. А вдруг, что?









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