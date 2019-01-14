Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян в понедельник, 14 января, был назначен премьер-министром страны. Соответствующее решение принял армянский лидер Армен Саркисян.

Президент Республики Армен Саркисян на основании части 1 статьи 149 Конституции подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении, передает сегодня RT.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что блок политика Никола Пашиняна под названием "Мой шаг" получил 88 мандатов из существующих 132 в парламенте нового созыва.