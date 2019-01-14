Совет Европы будет мониторить соцсети во время выборов на Украине

Совет Европы намерен пригласить специалистов, которые будут заниматься мониторингом социальных сетей в рамках выборов президента Украины. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте СЕ.

Предполагается, что подобное "беспристрастное наблюдение" позволит обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса на Украине, передает RT.

Уточняется, что в рамках этого проекта будет проводиться мониторинг страниц кандидатов на пост президента и политических партий в Twitter и Facebook, а также онлайн-СМИ и влиятельных людей, способных повлиять на общественное мнение. Будут отслеживаться не только сами публикации, но также и комментарии.