США собирается потеснить Россию в Арктике

Изменение климатических условий заставило США задуматься об усилении своего присутствия на Крайнем Севере. В скором времени Соединённые Штаты планируют отправить корабль в воды Арктики.

Соединённые Штаты собираются усилить своё присутствие на Крайнем Севере, но для этого им придётся потеснить позиции России, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на The Wall Street Journal. Изменение климата навело Вашингтон на мысль о том, что таяние ледников может привести к появлению новых водных путей.

Одним из действий Штатов стало решение об отправлении военного корабля в воды Арктики. Ранее, в декабре, США уже отменили одни учения в арктических водах из-за опасения, что в случае поломки единственного тяжелого ледокола, придётся просить помощи у России. В отличие от нашей страны, Америка не располагает достаточным количеством судов, необходимых для освоения Арктики.