Эксперт оценил слова Трампа об экономических мерах против Турции

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в понедельник оценил слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего Турции экономическими мерами.

Американский лидер пообещал, что весьма жесткие меры будут приняты в случае нападения турецкой стороной на сирийских курдов.

В беседе с RT Брутер уточнил, что США интересуются делами курдов, поскольку те являлись ключевым оружием Трампа в рамках сирийской войны. Именно поэтому американская сторона не собирается сдавать их без боя. Однако, по словам эксперта, на деле Штаты ничего не могут обещать курдам, уходя из Сирии. Фактически Вашингтон оставляет их с существующей проблемой один на один.