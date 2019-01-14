"Боинг-707" потерпел крушение вблизи Тегерана

Недалеко от Тегерана разбился самолёт «Боинг-707». На борту находилось 16 человек, уже известно о двух погибших. Сообщается, что авиалайнер не был пассажирским.

Самолёт «Боинг-707» потерпел крушение в районе города Сафадашт вблизи столицы Ирана, сообщает Lenta.Ru. На месте падения работают экстренные службы, в их числе — более десятка машин скорой помощи.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что самолёт был не пассажирским, а грузовым. Он следовал из Бишкека в Кередж. Известно, что на борту «Боинга» находился экипаж в количестве 16 человек. Среди выживших оказались пилоты, один член экипажа ранен, двое погибли. Об остальных пока не известно. Предполагается, что причиной трагедии могли послужить действия пилота во время посадки.