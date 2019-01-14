Священник из Одессы озвучил причину неминуемого распада украинского государства

Распад украинского государства неизбежен, заявил священнослужитель из Одессы Андрей Новиков. Его точка зрения приведена в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как полагает Новиков, киевский режим посредством репрессивных мер запугал несогласных с проводимым им курсом. Террор помог властям сохранить контроль над регионами, желавшими выйти из состава страны, отметил представитель церкви.

По мнению священника, государство, реализующее подобную политику, обречено на раскол. Украина в будущем «распадется и исчезнет в той или иной форме», процитировало Андрея Новикова сетевое издание ФАН.

Ранее сообщалось, что украинский волонтер Алексей Мочанов предупредил о нависшей над страной угрозой распада на несколько частей. По словам Мочанова, чтобы избежать этого сценария, необходимо найти идею, объединяющую граждан.