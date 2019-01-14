В ополчении ЛНР назвали условие вторжения армии Украины в республики Донбасса

Ополченец непризнанный ЛНР, казачий атаман Алексей Селиванов рассказал, при каком условии Киев начнет полномасштабное наступление в Донбассе. Точка зрения Селиванова изложена в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

По мнению ополченца, власти Украины отдадут своей армии приказ о вторжении в ДНР и ЛНР, как только поймут, что у силовиков есть шансы на достижение успеха в военных действиях. В настоящее время Киев останавливает только боеготовность республик, заявил Селиванов.

Также казачий атаман поделился своим видением будущего Украины. Согласно его прогнозу, приведенному сайтом slovodel.com, развал соседнего государства неизбежен.

Ранее сообщалось, что ветеран ДНР Рафи Абдул Джабар придумал способ завершить противостояние между ополчением Донбасса и Вооруженными силами Украины.