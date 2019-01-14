Сенат США рекомендует Трампу восстановить на время работу правительства

Сенатор Линдси Грэм рекомендует президенту США Дональду Трампу временно восстановить работу правительства страны, так как что это может помочь добиться прогресса в переговорах с демократами о возведении стены на границе с Мексикой.

Грэм в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп говорит о введении чрезвычайного положения из-за кризиса на границе с Мексикой как о крайней мере, однако подобный исход с каждым днем становится все более вероятным.

Сенатор считает, что Трампу следует возобновить работу правительства хотя бы на три недели и посмотреть, как будут в этих условиях развиваться события. Линдси Грэм, однако, усомнился, насколько эффективны подобные меры, поскольку позиция спикера палаты представителей по вопросу возведения ограждения на границе является весьма твердой.