Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами вплоть "до разорения". Свое предупреждение о том, что если Анкара атакует сирийских курдов, то Соединенные Штаты "разорят" Турцию, американский лидер написал в Тwitter.

Трамп подчеркнул, то курды не должны провоцировать Турцию, - сообщает Газета.ру. "Начинаем давно назревший вывод своих войск из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства", (террористической организации, запрещенной в Росии) с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если ИГ преобразуется. Уничтожим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - предупредил Трамп Анкару.

"Мы выигрываем, но пришло время вернуть наши войска домой. Остановим бесконечные войны!", - написал глава США. Он отметил, что Россия, Сирия и Иран стали крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по уничтожению ИГ.