Мэра Гданьска ударили ножом в ходе благотворительного концерта

Уточняется, что злоумышленник выбежал на сцену, где стоял Адамович, и закричал, что во время деятельности предыдущего польского правительства он был незаконно приговорен к тюремному заключению. После этого возникла потасовка, в рамках которой мэр Гданьска и был ранен.

Как отмечает РИА "Новости" , первый удар ножом пришелся политику в живот, а второй – в грудную клетку. Адамовича пытались реанимировать прямо на сцене, а затем отправили в больницу, где ему сделали операцию. Состояние пострадавшего остается крайне тяжелым.