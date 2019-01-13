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Немецких политиков возмутило заявление американского посла
13 января 2019, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Заявление посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, пригрозившего возможным введением санкций против компаний, участвующих в «Северном потоке-2», вызвало резко негативную реакцию немецких политиков.
Напомним, ранее в немецкой прессе было опубликовано одно из писем американского посла в Германии Ричарда Гренелла, которые он разослал компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток-2». В этих письмах американский дипломат от лица американского правительства пригрозил возможным введением санкций, если они не откажутся от проекта.
«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», - выразил мнение Фабио Де Мази, заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге.
«Знает ли Гренелл, в какой эпохе он живет? Он в курсе, что времена верховных комиссаров в Германии уже давно прошли?», - высказался Ральф Штегнер, заместитель главы Социал-демократической партии.
А Юрген Хардт, отвечающий за вопросы внешней политики партии ХДС/ХСС в бундестаге, призвал правительство ФРГ выразить официальный протест США в связи с неприемлемыми заявлениями американского дипломата, сообщает RT.
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