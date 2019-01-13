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Захарова оценила поведение Японии накануне переговоров с РФ
13 января 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Диалог между Россией и Японией касательно заключения мирного договора налаживается. Только непонятно, при чем тут США, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Двусторонние переговоры между Россией и Японией на уровне министров иностранных дел по проблематике заключения мирного договора должны состояться 14 января. Этот диалог получил развитие с подачи президента России Владимира Путина, отметила Мария Захарова.
«В этом налаживающемся благодаря проявленной политической воле руководства нашей страны двустороннем диалоге вдруг опять появляется третий. Мы слышим удивительные и странные заявления, которые японская сторона делает на территории США. Дескать, Япония ждет поддержки США, чуть ли не участия в диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А при чем здесь США и их роль - непонятно», - приводит слова Марии Захаровой РИА Новости.
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