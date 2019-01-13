Захарова оценила поведение Японии накануне переговоров с РФ

Диалог между Россией и Японией касательно заключения мирного договора налаживается. Только непонятно, при чем тут США, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Некоторые граждане Японии полагают, что мы должны вернуть им пол-Сибири»

Двусторонние переговоры между Россией и Японией на уровне министров иностранных дел по проблематике заключения мирного договора должны состояться 14 января. Этот диалог получил развитие с подачи президента России Владимира Путина, отметила Мария Захарова.

«В этом налаживающемся благодаря проявленной политической воле руководства нашей страны двустороннем диалоге вдруг опять появляется третий. Мы слышим удивительные и странные заявления, которые японская сторона делает на территории США. Дескать, Япония ждет поддержки США, чуть ли не участия в диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А при чем здесь США и их роль - непонятно», - приводит слова Марии Захаровой РИА Новости.