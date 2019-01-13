Пушков прокомментировал заявления посла США по «Северному потоку-2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, адресованные немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток-2». Посол США в ФРГ пригрозил Германии санкциями из-за "Северного потока - 2"

Ранее в немецкой прессе было опубликовано одно из писем американского дипломата, в котором он от лица правительства США просит немецкие компании иметь в виду опасность, которую строящийся газопровод представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим.

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока-2» США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ – все это побоку. Задача – любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», - отметил Алексей Пушков в своем твиттере.