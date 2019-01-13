МВФ обвинили в поддержке вывода денег с Украины

Международный валютный фонд предоставляет Украине кредиты для того, чтобы иностранные компании могли выводить свои деньги из страны, заявил в телеэфире украинский политолог Тарас Загородний.

«МВФ дает деньги во время кризиса, чтобы иностранные компании могли спокойно вывести свои деньги, и чтобы наша страна не перестала покупать импортные товары. Чтобы Украина продолжала подпитывать чужую экономику», - заявил Тарас Загородний, добавив, что Украине следует прекратить сотрудничество с МВФ.

Кроме того, украинский эксперт отметил, что собственную украинскую экономику спасают только увеличивающийся сырьевой экспорт и деньги, которые заробитчане присылают на родину.

«Теневая экономика также поддерживает уровень нашего благополучия», - передает мнение эксперта ИА Regnum.