В МИД Израиля в Иерусалиме взорвалась дымовая граната

В Израиле в здании Министерства иностранных дел взорвалась дымовая граната. В результате происшествия ранения получили три охранника. Правоохранительные органы работают на месте инцидента.

«Три охранника в здании Министерства иностранных дел в Иерусалиме получили легкие ранения в воскресенье после взрыва дымовой гранаты на складе здания. По предварительным данным, причиной взрыва гранаты стала техническая неисправность», - сообщил портал Ynetnews.

Прибывшие на место взрыва сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. Медики сообщили, что угрозы жизни пострадавших нет.