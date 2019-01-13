Никто не способен остановить Украину, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с созданием автокефальной церкви Украина завоевала свою независимость, и теперь никто не остановит украинцев, снимающих с себя "московское ярмо".

«С созданием автокефальной Православной церкви Украины наша независимость стала сильнее. Наша единая церковь стала духовным фундаментом государства. Это очень важно и для меня, и для каждого украинца, потому что это есть процесс создания государства», - заявил Порошенко в своем твиттере.

«Мы завоевали нашу независимость, но это не завершение, а только начало. Нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, снимающих ярмо московской церкви и московской империи», - добавил политик.