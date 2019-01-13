Алдис Гобземс: прекратите уничтожать предпринимателей и покрывать аферистов!

Новый «скандал» всколыхнул Латвию: во время голосования в Сейме по вопросу отставки министра экономики Арвила Ашераденса, на трибуне выступил бывший кандидат в премьер – министры Алдис Гобземс. Речь политика была названа лучшей речью за его карьеру, по мнению общественности.

Итак, что говорил депутат Алдис Гобземс министру экономики?

Алдис Гобземс: «Арвил Ашераденс, что вы чувствуете, когда позволяете обкрадывать собственный народ? Каково ощущение, когда вы позволяете уничтожать наших предпринимателей, будучи министром экономики, покрывая аферистов? Каково ощущение, когда вы поднимаетесь на трибуну Сейма, зная, что нужно будет врать общественности? Через три года, когда будут украдены еще 700 миллионов евро, когда будет придумана новая схема по краже денег у пенсионеров, учителей, полицейских и честных коммерсантов? Г-н Ашераденс, что означает, например, дорогое электричество в регионах? Это означает бедность народа, но богатство ваших спонсоров. Если бы вы были честным человеком, то сами ушли в отставку. Вы говорите, что Латвия может проиграть, например, в судебных делах? Правда? А что это доказывает? Это означает то, что вы не хотите защищать свою страну, но защищаете аферистов! Я призываю г-н Ашераденса уйти в отставку! Но, если покрытие аферистов важнее народных интересов, то призываю голосовать за отставку министра экономики!»

Напомню, что Сейм недавно отклонил запрос депутатов « Согласия» о выражении недоверия министру экономики г-н Ашераденсу.

После речи г-н Гобземса за отставку министров проголосовало 35 человек. Против отставки министра проголосовало 53 человека.

Данное выступление депутата Гобземса вызвало интерес и уважение общественности. Нашему корреспонденту удалось получить небольшое интервью.

- Г-н Гобземс, вы смело и открыто высказали свои претензии министру экономики. Стоило ли так откровенно?

- Стоило. И это нормально. Я же юрист и привык открыто говорить то, что считаю нужным.

- Но министр экономики остался на своем месте. Как же вы дальше будете с ним общаться и решать важные политические вопросы?

- По совести и по закону. Это политика. Зачем мы тогда пришли в Сейм? Хватить поддерживать старую, потерявшую доверия общества, политику. Нужны новые лица, новые планы, новые идеи. Пора сказать, что хватит поддерживать аферистов!

- Но суть политики, мне кажется, заключается в дипломатии…

- Суть политики заключается в защите народа и процветании страны!

- Но и политикам свойственно ошибаться. Почему сразу повальное воровство? Вы никогда не ошибались?

- Когда я формировал правительство, то допускал ошибки. Но дело прошлое. Я получил дополнительную зрелость и еще одну слоновью шкуру.

- Эту речь назвали лучшей в вашей карьере, но говорят, что политического опыта маловато.

- Опыт – дело наживное! Главное – работать на благо народа и страны!

- Спасибо. Удачи!