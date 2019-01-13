СМИ: в Боливии задержали итальянского террориста

Итальянский террорист Чезаре Баттисти, приговоренный на родине к пожизненному заключению, был задержан в Боливии. Об этом в воскресенье со ссылкой на портал Infobae сообщает РИА Новости.

Баттисти переправят в Бразилию, откуда вскоре он будет доставлен в Италию для отбывания пожизненного заключения в соответствии с решением итальянского правосудия.

Итальянец в 1993-м году был приговорен к пожизненному заключению за убийство четырех человек и соучастие в других убийствах, которые имели место в конце 1970-х годов.