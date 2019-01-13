СМИ: Трамп держал в тайне детали своих встреч с Путиным

Дональд Трамп скрыл от администрации США подробности своих встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча российского лидера с Трампом проходила в 2017 году в Гамбурге. На встрече присутствовал тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Совфеде прокомментировали новый рекорд продолжительности шатдауна в США

По данным издания The Washington Post, Трамп после встречи с Путиным якобы забрал записи своего переводчика и поручил ему не обсуждать, что произошло, с другими должностными лицами администрации. "Официальные лица США заявили, что даже в секретных документах нет подробных сведений о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года", — пишет издание.

Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина, - передает RT.

Трамп уже в курсе обсуждений в СМИ о том, что он держит в тайне детали переговоров с российским коллегой и в эфире телеканала Fox News сказал, что ничего не утаил.

"У меня был разговор, как и у каждого президента... у нас была отличная беседа, мы говорили об Израиле, о защите Израиля и о многом другом, и это был отличный разговор. Я ничего не держу в секрете", — заявил Трамп.