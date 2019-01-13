В SDF заявляют о задержании боевиков ИГ* с российским гражданством
13 января 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Действующие на востоке Сирийской Арабской Республики (САР) арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявляют о задержании четырех боевиков группировки "Исламское государство"*.
Среди задержанных, как утверждают в SDF, имеется по одному боевику с турецким и афганским гражданством и, кроме того, двое человек, имеющих российское гражданство, передает портал RT.
Их подозревают в организации терактов. К какой именно группировке они принадлежат, не уточняется. Боевиков удалось задержать благодаря "долгому и точному отслеживанию" их действий.
Спецоперация по задержанию мужчин, как указали оппозиционеры, была проведена на севере Сирии 9 января. Подробности о произошедшем и о судьбе четырех задержанных не сообщаются.
*Запрещенная в России террористическая организация.