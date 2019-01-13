Граждане Украины критикуют и смеются над поправками в Уголовный кодекс Украины, касающимися вопросов квалификации сексуальных преступлений. Жители Николаева - парень и девушка, заметив абсурдность этих правок, шутя составили "акт на проникновение в другого живого человека".

У составлению своего "акта" молодые люди подошли с юмором: внесли в документ данные паспорта, идентификационный код, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение. Они указали в "акте", что именно будет проведено в процессе и составили его в присутствии трех свидетелей, пишет издание Новости-N.

В сети подхватили шутку и начали давать советы: "Квитанции об оплате не хватает", "Потом ещё и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили", "А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же - такое дело и без конторы".