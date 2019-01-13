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Посол США в ФРГ пригрозил Германии санкциями из-за "Северного потока - 2"

13 января 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Посол США в ФРГ пригрозил Германии санкциями из-за "Северного потока - 2"
фото: pixabay.com

Американский посол в Германии Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки газопровода "Северный поток-2".

Письмо американского дипломата оказалось в распоряжении немецкого издания Bild. По данным изданиям, в письме Гренелл указал, что США решительно выступают против "Северного потока-2" и отметил, что этот газопровод грозит серьезными геополитическими последствиями для европейских союзников и партнеров США. Он отметил, что члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта, - передает РИА Новости.

"Эти партнеры разделяют нашу озабоченность нарастающе агрессивным поведением России, особенно использованием Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов", - добавил американский дипломат.

Гренелло подчеркнул, что просит от лица правительства США, чтобы компании имели ввиду опасность, которую "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим".

Представитель посла объяснил, что "письмо не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США".

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