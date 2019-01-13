Эксперты в сфере украинской политики считают маловероятным избрание президентом Украины комика Владимира Зеленского, но предостерегают, что победа юмориста на выборах опасна для страны. Политолог выявил единственный козырь Порошенко в борьбе за власть на Украине

Зеленский за несколько минут до нового года объявил о своем участии в выборах президента Украины, намеченных на 31 марта. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды. Согласно опросам, сейчас рейтинг Зеленского составляет около 9%.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя избирательную кампанию Зеленского сказал, что такие люди, как этот артист опасны, "потому что не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов".

По словам эксперта, Владимир Зеленский вообще не имеет никакого политического опыта, поэтому люди, которые говорят, что готовы за него проголосовать, сами понимают, как это не серьезно.