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Эксперт: люди, которые говорят: "Я за Зеленского", - сами улыбаются
Избрание комика президентом Украины опасно для страны
13 января 2019, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в сфере украинской политики считают маловероятным избрание президентом Украины комика Владимира Зеленского, но предостерегают, что победа юмориста на выборах опасна для страны.
Зеленский за несколько минут до нового года объявил о своем участии в выборах президента Украины, намеченных на 31 марта. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды. Согласно опросам, сейчас рейтинг Зеленского составляет около 9%.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя избирательную кампанию Зеленского сказал, что такие люди, как этот артист опасны, "потому что не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов".
По словам эксперта, Владимир Зеленский вообще не имеет никакого политического опыта, поэтому люди, которые говорят, что готовы за него проголосовать, сами понимают, как это не серьезно.
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