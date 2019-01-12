В СБУ рассказали, с чем связан вызов на допрос Анатолия Гриценко

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко вызван на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Это связано с информацией о событиях в Крыму и Донбассе, которую он ранее обнародовал, сообщили в СБУ. Одного из кандидатов на пост президента Украины вызвали в СБУ

«Следователи СБУ пригласили гражданина Украины Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля. Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма», - сообщила сегодня пресс-служба СБУ.

Вместе с тем в СБУ выразили удивление реакцией Анатолия Гриценко на полученную повестку с вызовом на допрос и его заявление, что ему неизвестно о цели допроса, поскольку ранее представитель пресс-службы партии «Гражданская инициатива», главой которой он является, согласовала удобное время для визита Анатолия Гриценко в СБУ.