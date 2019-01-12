Эксперт прокомментировал благотворительные пожертвования Порошенко

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал сообщение о том, что украинский президент Петр Порошенко пожертвовал зарплату на благотворительность. Порошенко отдал всю президентскую зарплату на благотворительность

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко заработал за 2018 год на посту главы государства 270 480 гривен (более 9,5 тысяч долларов). Вся эта сумма, согласно заявлению президента, была перечислена в определенный им благотворительный фонд. При этом задекларированные доходы от кондитерского концерна Порошенко за 2018 год составили порядка 20 миллионов долларов.

«С моей точки зрения, это просто пиар, предвыборная кампания. За время своего президентства Порошенко прекрасно осознавал, что на Украине очень большое количество людей нуждается в помощи: пожилые, больные, сироты, дети, те же ветераны АТО. Возможно, кому-то эти деньги достанутся. Но не исключено, что благотворительность тут липовая», - заявил Богдан Безпалько.

Порошенко мог бы хотя бы ради показухи жертвовать деньги какой-то из этих категорий в течение всего срока своего президентства, а не спохватываться об этом за пару месяцев до выборов, приводит мнение эксперта RT.