//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Полина Гагарина снялась обнаженной, чтобы пригласить зрителей на свое шоу
- Брат Криса Кельми сообщил о наследстве музыканта
- Загар Анастасии Волочковой начинает пугать поклонников
- Александр Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Эксперт прокомментировал благотворительные пожертвования Порошенко
12 января 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал сообщение о том, что украинский президент Петр Порошенко пожертвовал зарплату на благотворительность.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко заработал за 2018 год на посту главы государства 270 480 гривен (более 9,5 тысяч долларов). Вся эта сумма, согласно заявлению президента, была перечислена в определенный им благотворительный фонд. При этом задекларированные доходы от кондитерского концерна Порошенко за 2018 год составили порядка 20 миллионов долларов.
«С моей точки зрения, это просто пиар, предвыборная кампания. За время своего президентства Порошенко прекрасно осознавал, что на Украине очень большое количество людей нуждается в помощи: пожилые, больные, сироты, дети, те же ветераны АТО. Возможно, кому-то эти деньги достанутся. Но не исключено, что благотворительность тут липовая», - заявил Богдан Безпалько.
Порошенко мог бы хотя бы ради показухи жертвовать деньги какой-то из этих категорий в течение всего срока своего президентства, а не спохватываться об этом за пару месяцев до выборов, приводит мнение эксперта RT.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт прокомментировал благотворительные пожертвования Порошенко
//В мире
//Общество
Чиновнице, посоветовавшей врачам больницы «помыть полы», грозит увольнение
//Новости МирТесен
//Культура
Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков за "Лето"
//Политика
СМИ: Биатлонист Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму
//В мире
//Новости партнеров
//live
//В мире
Одного из кандидатов на пост президента Украины вызвали в СБУ
//Общество
Немецкий политолог: Русские туристы часто бросаются деньгами
//Общество
//Общество
Сегодня отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации
//Новости СМИ2
Полина Гагарина снялась обнаженной, чтобы пригласить зрителей на свое шоу
//В мире
//В мире
Эксперт прокомментировал запрет на полеты беспилотников над домом Порошенко
//Общество
//В мире
//В мире
Порошенко расхвалил турецкие беспилотники, которые Украина закупит у Турции
//Общество
Депутат Госдумы призвал родителей прививать детям моду на ЗОЖ, а не учить пить
//Общество
На крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму взорвались газовые баллоны
//Общество
Чиновница во Владимирской области посоветовала медикам мыть полы и носить бахилы
//Общество
Академик сообщил о потере единственного российского космического телескопа
Имя россиянина - участника "Евровидения-2019" станет известно в конце января
//В мире
//В мире
Париж готовится к акциям "желтых жилетов": Елисейские поля перекрыли забором
Известная актриса впервые публично назвала имя отца 12-летней дочери
//В мире