Украинская армия недееспособна, заявил полковник ВСУ

Украинская армия готова защищать свои территории только на словах, а не на деле, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Святослав Стеценко в телеэфире.

«Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым? Мы имеем право воевать за свои земли и свои акватории. Но способны ли мы?», - прокомментировал Святослав Стеценко недавние заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны Украины Степана Полторака о намерении украинской стороны вновь отправить военные корабли в Керченский пролив после провокации 25 ноября 2018 года.

Декларируемые официальным Киевом заявлениях о возможностях украинской армии не соответствуют действительности и направлены на повышение рейтинга действующего президента Украины Петра Порошенко, считает военный эксперт. Стеценко также подчеркнул, что, видимо, он и украинский министр обороны Степан Полторак живут «в разных Украинах», пишет РИА Новости.