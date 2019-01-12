Одного из кандидатов на пост президента Украины вызвали в СБУ

Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, председатель партии «Гражданская позиция» и один из кандидатов на пост президента Украины, получил повестку с вызовом на допрос в СБУ.

Допрос кандидата в президенты Украины должен состояться 15 января. Анатолий Гриценко заявил, что ему неизвестно о цели вызова, и добавил, что об этом наверняка лучше знает действующий украинский президент Петр Порошенко.

Претендент на пост главы украинского государства также уточнил, что документы для его регистрации находятся в Центризбиркоме Украины, а залог за его участие в выборах президента в размере 2,5 миллиона гривен внесла его партия, сообщает РЕН-ТВ.

Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Результаты соцопросов показывают, что около 11% украинских избирателей готовы поддержать кандидатуру Анатолия Гриценко.