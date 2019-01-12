//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Полина Гагарина снялась обнаженной, чтобы пригласить зрителей на свое шоу
- Брат Криса Кельми сообщил о наследстве музыканта
- Загар Анастасии Волочковой начинает пугать поклонников
- Александр Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Одного из кандидатов на пост президента Украины вызвали в СБУ
12 января 2019, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, председатель партии «Гражданская позиция» и один из кандидатов на пост президента Украины, получил повестку с вызовом на допрос в СБУ.
Допрос кандидата в президенты Украины должен состояться 15 января. Анатолий Гриценко заявил, что ему неизвестно о цели вызова, и добавил, что об этом наверняка лучше знает действующий украинский президент Петр Порошенко.
Претендент на пост главы украинского государства также уточнил, что документы для его регистрации находятся в Центризбиркоме Украины, а залог за его участие в выборах президента в размере 2,5 миллиона гривен внесла его партия, сообщает РЕН-ТВ.
Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Результаты соцопросов показывают, что около 11% украинских избирателей готовы поддержать кандидатуру Анатолия Гриценко.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт прокомментировал благотворительные пожертвования Порошенко
//В мире
//Общество
Чиновнице, посоветовавшей врачам больницы «помыть полы», грозит увольнение
//Новости МирТесен
//Культура
Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков за "Лето"
//Политика
СМИ: Биатлонист Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму
//В мире
//Новости партнеров
//live
//В мире
Одного из кандидатов на пост президента Украины вызвали в СБУ
//Общество
Немецкий политолог: Русские туристы часто бросаются деньгами
//Общество
//Общество
Сегодня отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации
//Новости СМИ2
Полина Гагарина снялась обнаженной, чтобы пригласить зрителей на свое шоу
//В мире
//В мире
Эксперт прокомментировал запрет на полеты беспилотников над домом Порошенко
//Общество
//В мире
//В мире
Порошенко расхвалил турецкие беспилотники, которые Украина закупит у Турции
//Общество
Депутат Госдумы призвал родителей прививать детям моду на ЗОЖ, а не учить пить
//Общество
На крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму взорвались газовые баллоны
//Общество
Чиновница во Владимирской области посоветовала медикам мыть полы и носить бахилы
//Общество
Академик сообщил о потере единственного российского космического телескопа
Имя россиянина - участника "Евровидения-2019" станет известно в конце января
//В мире
//В мире
Париж готовится к акциям "желтых жилетов": Елисейские поля перекрыли забором
Известная актриса впервые публично назвала имя отца 12-летней дочери
//В мире