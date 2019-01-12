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Порошенко отдал всю президентскую зарплату на благотворительность
12 января 2019, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Зарплата президента Украины Петра Порошенко за 2018 год составила 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Вся эта сумма по его заявлению была перечислена в благотворительный фонд.
«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 тысяч гривен (11,8 тысячи долларов). Ежемесячно – 28 тысяч гривен (990 долларов). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 гривен (более 9,5 тысячи долларов) по заявлению перечислена в определенный президентом Украины благотворительный фонд», - сообщило Государственное управление делами.
Вместе с тем, согласно данным Единого реестра деклараций лиц, Петр Порошенко задекларировал 556,7 миллиона гривен (примерно 20 миллионов долларов) за 2018 год, полученных им в качестве дивидендов от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, в доверительном управлении которой находится кондитерский концерн украинского президента.
Получается, что вся официальная зарплата украинского президента, столь щедро пожертвованная им на благотворительность, составляет менее 1% от его доходов. Полную декларацию за 2018 год украинский лидер должен предоставить до 31 марта текущего года, сообщает РИА Новости.
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