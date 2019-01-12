Порошенко отдал всю президентскую зарплату на благотворительность

Зарплата президента Украины Петра Порошенко за 2018 год составила 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Вся эта сумма по его заявлению была перечислена в благотворительный фонд.

«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 тысяч гривен (11,8 тысячи долларов). Ежемесячно – 28 тысяч гривен (990 долларов). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 гривен (более 9,5 тысячи долларов) по заявлению перечислена в определенный президентом Украины благотворительный фонд», - сообщило Государственное управление делами.

Вместе с тем, согласно данным Единого реестра деклараций лиц, Петр Порошенко задекларировал 556,7 миллиона гривен (примерно 20 миллионов долларов) за 2018 год, полученных им в качестве дивидендов от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, в доверительном управлении которой находится кондитерский концерн украинского президента.

Получается, что вся официальная зарплата украинского президента, столь щедро пожертвованная им на благотворительность, составляет менее 1% от его доходов. Полную декларацию за 2018 год украинский лидер должен предоставить до 31 марта текущего года, сообщает РИА Новости.