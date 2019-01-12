В Париже полиция задержала более 40 «желтых жилетов»

В ходе очередной протестной манифестации «желтых жилетов» в Париже полицейские задержали 43 человека. С целью обеспечения порядка сегодня в Париже мобилизовано 5 000 полицейских.

Сегодня, 12 января, участники движения «желтых жилетов» в девятый раз вышли на парижские улицы. С целью предотвращения возможных беспорядков и погромов, которыми неоднократно сопровождались предыдущие манифестации, парижские полицейские перекрыли Елисейские поля забором и вывели на улицы четырнадцать бронетранспортеров.

В ходе сегодняшней акции протеста полицейскими было задержано 43 человека, сообщает RT. В основном задержания производились за «ношение запрещенного оружия» и «участие в группировке с целью совершения насилия», уточнила префектура французской полиции.